Americana quer arrecadar R$ 453 mil em leilão

Edital com itens a serem leiloados no dia 6 de junho incluem eletrodomésticos, motos, tratores, entre outros materiais

A Prefeitura de Americana tenta arrecadar R$ 453 mil em um leilão on-line de inservíveis, aberto ao público, que será realizado no próximo dia 6, a partir das 11h, pelo site do Savoy Leilões. O edital foi publicado no último sábado, no Diário Oficial, e inclui eletrodomésticos, motos, tratores, sucatas, entre outros materiais.

Os interessados em participar do certame composto por 90 lotes devem se cadastrar no site do Savoy Leilões, clicando na opção “habilite-se”, com antecedência mínima de até uma hora do início do leilão.

Bens estão disponíveis para vistoria – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Os bens estarão disponíveis para vistoria pública, a partir de 1º de junho e até o dia 3 do mesmo mês, das 7h30 às 15h30, com agendamento prévio dos lotes de máquinas e veículos, com o responsável Carlos Mirandola, na Secretaria de Obras, pelo telefone (19) 3475-3300. Para os interessados em lotes de sucata, é necessário falar com Regina ou César, no Almoxarifado, no (19) 3462-1927.

O vencedor terá até 72 horas para efetuar o pagamento do bem e a comissão do leiloeiro, cujo valor é de 5% do montante total do arremate. No caso de não cumprimento, de acordo com documento publicado no Diário Oficial, não será concretizada a transação de compra e venda, e estará o comprador sujeito a sanções de ordem judicial.

Ainda segundo o edital, o pagamento do valor do arremate deverá ser realizado por meio de depósito em dinheiro ou TED (Transferência Eletrônica Disponível). A retirada do item leiloado ocorrerá a partir de 14 de junho, e o comprador tem prazo de dez dias úteis para retirada.

A listagem dos lotes está disponível no “Anexo I” do edital divulgado no Diário Oficial, com detalhes do bem a ser leiloado, bem como o valor inicial da transação.

“A expectativa da prefeitura é positiva, uma vez que em todos os leilões realizados anteriormente o valor recebido foi satisfatório”, comentou a administração em nota.