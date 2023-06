Americana prorroga campanha de vacinação contra a gripe até 31 de julho

A Secretaria de Saúde de Americana prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até 31 de julho. A medida segue orientação da Secretaria Estadual da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal.

Município atingiu, até agora, 53% da cobertura vacinal – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A informação foi divulgada pela prefeitura nesta sexta-feira, que seria o último dia de ação. Segundo o Executivo, a vacina segue disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) a qualquer pessoa a partir dos 6 meses de vida, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

Desde o início da campanha, no dia 10 de abril, Americana aplicou 46.248 doses, o que corresponde a 53% de cobertura da população em geral.

A cobertura no Estado de São Paulo está em 44,5%, e a meta, tanto para o Estado quanto para os municípios, é atingir ao menos 90% de todos os grupos populacionais.

“Infelizmente a cobertura vacinal está aquém do esperado, e isso é uma constatação em nível nacional. É preciso que as pessoas se conscientizem da importância de se protegerem contra o vírus da gripe, que nessa época do ano tem maior incidência, causando muitas internações e óbitos, principalmente na população idosa”, alertou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Os moradores devem comparecer à UBS munidos de documento com foto. No caso das crianças, além do documento, os pais ou responsáveis legais devem apresentar, obrigatoriamente, a carteira de vacinação de rotina da criança.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara d’Oeste, também houve a prorrogação até 31 de julho. Durante a campanha, 35.019 pessoas foram vacinadas. A cobertura em relação aos grupos inicialmente definidos como prioritários está em 38%

“Ressalta-se que, das 35.019 doses aplicadas até o momento, 10.693 foram na população em geral, após a liberação da imunização para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, que não faziam parte do público-alvo inicial da campanha”, comunicou a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde também destacou que a cobertura vacinal está abaixo do esperado não apenas na cidade, mas em todo o Estado.