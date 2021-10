Americana propõe criação de regime de previdência complementar para servidores

22 out 2021 às 07:35

A Prefeitura de Americana protocolou, esta semana, na câmara de vereadores, projeto de lei que cria RPC (Regime de Previdência Complementar) para os servidores municipais, além de fixar o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões.

A criação do RPC atende às exigências da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como Reforma da Previdência. Outra mudança é o reajuste da alíquota de 11% para 14% na contribuição previdenciária dos servidores efetivos.

O RPC se destina aos servidores públicos municipais, com vencimento superior ao teto estabelecido pelo RGPS (Regime Geral de Previdência Social), hoje de R$ 6.433,57.

A adesão não é obrigatória aos atuais servidores, com renda acima e abaixo do teto dos benefícios da Previdência Social, como também não implicará nos futuros servidores com renda inferior ao teto.

Conforme previsto na Emenda Constitucional, a aprovação dessa lei deve ser realizada até o dia 13 de novembro deste ano. A não instituição do regime no prazo estipulado impossibilitará a renovação do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) e, consequentemente, implicará na aplicação de sanções, como a vedação de transferências voluntárias de recursos e a concessão de empréstimos e financiamentos por instituições federais.

Para o presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos de Americana), Toninho Forti, o projeto é interessante para quem quer garantir a aposentadoria no mesmo valor do salário. “É uma questão pessoal, apesar de o índice estar um absurdo”.

De acordo com ele, o projeto tem como objetivo adequar a alteração que houve na Constituição. “Uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 10 mil e quiser complementar vai ter que recolher em cima dessa diferença”, explicou.

Em Americana, apenas a administração direta possui cerca de 4,1 mil servidores concursados. O Legislativo tem 32.