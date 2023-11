Americana promoverá reunião para apresentar diagnóstico sobre o Pós-Represa

A Secretaria de Planejamento de Americana promoverá uma reunião para apresentação de diagnóstico técnico sobre a região do Pós-Represa.

O encontro será no dia 8 de novembro, às 19 horas, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). A ação tem como objetivo expor os estudos realizados na região.

Ação tem como objetivo expor estudos na região – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com a prefeitura, a discussão será aberta à população, sociedade civil, órgãos e entidades de classe, assim como associações, setores públicos e vereadores.

Ao longo da discussão, será abordada a temática ambiental do local, conforme explica o secretário de Planejamento, Diogo de Barros Guidolin.

“Estamos trabalhando para a apresentação do projeto de lei do Plano Diretor da região do Pós-Represa, que possibilitará o desenvolvimento dessa importante área da nossa cidade. Essa etapa será de explanação de estudos técnicos quanto à fauna, flora, água e outras informações importantes para o projeto de lei”, afirmou.

A prefeitura afirma que contratou uma empresa para prestar serviços de apoio técnico na elaboração de um projeto de lei.

A ideia era regrar o zoneamento, uso e ocupação do solo na Área de Expansão Sustentável do Pós-Represa.

Ao longo do processo, um plano de trabalho foi realizado, com levantamento de dados urbanísticos e socioeconômicos, assim como território, meio ambiente e demais aspectos técnicos.

Após a reunião do dia 8, haverá uma revisão da legislação vigente para avaliar as necessidades da população local.

As etapas irão culminar em uma minuta de projeto de lei que será apresentada para a prefeitura.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani