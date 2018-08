Americana promove semana de incentivo ao parto humanizado

Americana promove entre os dias 1 a 6 de setembro a 1° Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. As atividades serão realizadas na Câmara Municipal de Americana, Parque Tio Gága e Paróquia São Benedito. A proposta do evento é disseminar a temática entre a sociedade. A semana foi instituída na cidade pela lei municipal nº 6.200/2018, de autoria da vereadora Judith Batista (PDT).

Estão programadas palestras sobre o tema ministradas por doulas, fisioterapeutas e especialistas, além de vivências práticas, caminhada para gestantes, mesa redonda, exposição de fotos sobre parto humanizado e o lançamento do livro “Cheia de vida: Respiração Ovariana e Alquimia Feminina”, da autora Sajteeva Hurtado.

Confira a programação:

01/09/2018 (Sábado)

Local: Câmara Municipal de Americana. (End: Praça Divino Salvador, 5 – Jardim Girassol)

Horário: 14h às 17h

– Lançamento do livro: Cheia de vida Respiração Ovariana, alquimia feminina, da autora Sajteeva Hurtado.

– Exposição de fotografias no hall de entrada. Fotografas: Ana Paula Leoni, Michele Pampanin, Luiza Cazetta, Lorena Medeiros, Priscila Siqueira. Organização por Doula Mirsha Sanudo.

– Atividades Lúdicas, com Lucia Caldeyro.

02/09/2018 (Domingo)

Local: Parque do Tio Gága (End: Rua Otaviano Oladio da Silva, 219 – Jd Glória- Americana).

Horário: 9h às 15h

– Caminhada para gestantes, com Juliana Mogliani e Larissa Tita.

– Atividades ao ar livre, com Doula Mirsha Sanudo, “Oficina de Sling”.

– Vivência de parto normal, com Doula Lucia Caldeyro.

– Vivência prática de pilates na gestação, com Doula Aline Vilhena.

-Roda de Conversas sobre o papel da Doula, Com Doula Aline Vilhena.

03/09/2018 (Segunda)

Local: Câmara Municipal de Americana (End: Praça Divino Salvador, 5 – Jardim Girassol).

Horário: 9h às 12h

– Abertura da 1° semana de incentivo ao parto normal humanizado.

– Mesa redonda com médicos, doulas e representantes da sociedade com o tema “Parto Humanizado – Desafios e conquistas”.

– Canto no ventre, com Denise Bueno, Ana Paula Rotger e Valdinéia Baseio.

04/09/2018 (Terça)

Local: Câmara Municipal de Americana (End: Praça Divino Salvador, 5 – Jardim Girassol).

Horário: 19h às 22h

– Palestra com Dr. Ricardo Hebert Jones, tema “Pilares da Humanização da assistência ao parto – Doulas Desafios e conquistas”.

– Palestra com Dra. Raquel Ribeiro Pavão Körbele, tema “Direitos das Gestantes”.

05/09/2019 (Quarta)

Local: Paróquia de São Benedito (End: Rua Minas Gerais, n° 453 – Jardim Colina- Americana).

Horário: 14h às 16h

– Fisioterapeuta Laís Bonagenio Peresin ( FAM – Faculdade de Americana), tema “ Os cuidados com o períneo antes e após o parto”.

– Doula Gabi Libânio, tema “A importância do início da vida”.

06/09/2018 (Quinta)

Local: Paróquia de São Benedito (End: Rua Minas Gerais, n° 453 – Jardim Colina- Americana).

Horário: 14h às 17h.

– Oficina de Parto, tema “Como identificar o trabalho de parto e como lidar com cada fase”, com Doulas Denise Bueno e Mariana Majolli.

– Palestras com Dra. Raquel Amarante, Fonoaudióloga Paula Martins e enfermeira Renata Torres, tema “Cuidados com recém-nascido em alojamento conjunto, a importância dos exames do pezinho e orelhinha e as vacinas nos primeiros dias de vida”.

– Palestra com fisioterapeuta Amanda Gava, tema “Volta sexual pós parto e desejo sexual”.

– Atividade dança bebê, com Terapeuta e Bailarina Dani Modesto.