Americana promove palestra sobre diabetes

Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

O projeto Roda da Conversa 60+, realizado pelo Conselho Municipal do Idoso (Comid), vai promover nesta quarta-feira (28), às 14 horas, a palestra “Como prevenir e controlar a diabetes” e vai oferecer testes de glicemia e aferição da pressão arterial, realizados pela Farmácia do Fundo Social de Solidariedade de Americana. A palestra será proferida pela nutricionista Denise Bonesso Carvalho e pelo educador físico Joseph Fatal, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (Civi).

O evento é gratuito e destinado às pessoas da Melhor Idade. A atividade tem o apoio da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical e subsede Americana, Fundo Social de Solidariedade, Pastoral da Pessoa Idosa, entre outros colaboradores.

O projeto Roda de Conversa 60+ é realizado uma vez ao mês no Civi, abordando temas sobre saúde, educação, esportes, direitos dos idosos, entre outros. O objetivo é promover a cidadania e o protagonismo na Melhor Idade.

O Comid atende de segunda a sexta-feira, na Casa dos Conselhos, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil. Mais informações pelo telefone (19) 3475-8700. O Civi fica na Rua Major Rehder, 650, Vila Jones.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.