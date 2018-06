Americana promove encontro para discutir violência contra idosos

O Conselho Municipal do Idoso de Americana realiza no dia 15 de junho o I Encontro Municipal sobre Cuidados e Proteção da Pessoa Idosa, com objetivo de discutir a violência contra os idosos. O evento será será realizado das 13h às 16h30, no anfiteatro do Centro de Cultura e Lazer na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

A partir das 13 horas, haverá o credenciamento dos participantes e, às 13h30, a abertura do evento, reflexão sobre o processo de transformação da sociedade e palavra dos convidados. Às 14 horas, será proferida a palestra “A importância do cuidado e do cuidador”. Às 14h30, o tema abordado será “Combate à violência contra a pessoa idosa”. E às 15 horas, o tema será “Avanços e desafios na regulamentação da profissão de cuidador”. Foto: Reprodução

O encontro é realizado em parceria com a Associação dos Cuidadores de Idosos de Campinas e Região Metropolitana e Atende – Cuidadores de Idosos.

“É um momento de reflexão sobre o tema, com o objetivo de ampliar o conhecimento da população e dos próprios idosos sobre os direitos e acesso às políticas públicas de defesa e proteção à pessoa idosa. É preciso fazer valer o atendimento a esses direitos e garantir um envelhecimento digno e humano ao idoso”, disse a presidente do Consehlo, Danielle dos Santos Marques Cursiol.

O DIA

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído em 15 de junho de 2006 pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.