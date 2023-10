Americana promove Dia D de multivacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana realiza no próximo sábado (7) o Dia D da campanha de multivacinação.

Onze unidades de saúde estarão abertas das 8 às 16 horas para vacinar menores de 15 anos.

Para receber as vacinas, os pais ou responsáveis devem apresentar o documento da criança ou adolescente, a carteira de vacinação e o cartão SUS (Sistema Único de Saúde).

Para receber imunização, pais ou responsáveis devem apresentar documento da criança e carteira de vacinação

A campanha de multivacinação tem como objetivo prevenir diversas doenças, incluindo sarampo, coqueluche, hepatite, meningite, paralisia infantil e outras.

As equipes de saúde estarão atualizando a carteira de vacinação dos menores.

Para incentivar a participação na campanha, a secretaria de Saúde firmou parcerias com o Rotary Clube de Americana e o Rotary Clube de Americana-Ação.

Passeio de trem

Ambos oferecerão passeios de trenzinho em alguns bairros, incluindo Parque Gramado, Jardim Dona Rosa, Vila Mathiensen e Jardim Boer.

Os trenzinhos terão como pontos de embarque e desembarque escolas da rede municipal e estadual, com percurso programado até a unidade de saúde desses bairros.

Para a criança realizar o passeio será exigida, no trenzinho, a presença da mãe, do pai ou de um responsável, munido da carteira de vacinação, que deverá ser apresentada no momento do embarque.

“A campanha é uma estratégia nacional para conferir às crianças imunidade a uma série de doenças. As vacinas são muito seguras e eficazes. Nesse sentido, faço um apelo aos pais para que não deixem de levar os filhos a uma de nossas unidades de saúde que estarão abertas neste sábado”, comenta Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde.

Diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel afirma que muitos pais têm dificuldades para levar os filhos durante a semana à uma unidade de saúde.

“Pedimos, então, que aproveitem este sábado para vacinar as crianças e atualizar a caderneta de vacinação”.