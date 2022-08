Americana projeta duas novas ciclovias em avenidas

Trechos serão instalados entre o Morada do Sol e o São Roque e no Terramérica; Zanaga está no planejamento

Americana chega ao Dia Nacional do Ciclista, nesta sexta-feira, à espera de duas novas ciclovias: uma na Avenida Estados Unidos e outra nas avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Castelhanos, na região do Jardim Terramérica. Atualmente, há apenas uma, na entrada da cidade.

Os dois novos trechos serão custeados por meio de emendas parlamentares intermediadas pela vereadora Professora Juliana (PT).

Há uma verba de R$ 400 mil destinada pelo deputado estadual Enio Tatto (PT) para a obra na Avenida Estados Unidos e um recurso de R$ 481,1 mil enviado pelo deputado federal Alencar Santana (PT) para o Terramérica. A prefeitura também planeja instalar uma ciclovia no Zanaga, mas ainda irá atrás de verba para isso.

A ciclovia da Avenida Estados Unidos vai abranger toda a extensão da via, entre a região da Morada do Sol e o São Roque. O projeto já está pronto. Agora, faltam apenas trâmites burocráticos.

Trecho da Av. Estados Unidos possui calçada usada para pedalar – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“O processo está em formalização final pela Unidade de Trânsito, para depois ser encaminhado ao Governo do Estado de São Paulo para assinatura do convênio”, comunicou a prefeitura. Em um trecho da avenida, já existe um espaço, na calçada, em que as pessoas conseguem caminhar e pedalar com segurança.

O garoto Lucas, de 6 anos, que está aprendendo a andar de bicicleta, estava pedalando no local nesta quinta-feira, acompanhado de sua avó, a aposentada Ercília Messiano, de 60 anos. Ela gostou da ideia da ciclovia. “Para as pessoas que gostam de praticar esporte, é bom. Para a criançada, os jovens, é bom”, disse.

No caso da ciclovia para a região do Terramérica, o projeto segue em desenvolvimento na prefeitura. Depois, cabe à Caixa Econômica Federal analisá-lo e aprová-lo.

Morador de Americana, o ciclista Marcelo Santos de Brito, de 43 anos, alertou que o local costuma ser utilizado por ciclistas, inclusive, para treinamento e que não se pode usar uma ciclovia para essa finalidade.

“O código de trânsito fala que, numa velocidade acima de 20 km/h, é proibido andar numa ciclovia. Aí você já tem de andar numa via. Então, se você criar uma ciclovia, tem de saber qual é o intuito”, declarou.