Americana ainda precisa fazer troca de 40% de toda a rede de água

Cerca de 40% da rede de água de Americana ainda precisa ser trocada, de acordo com o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Zappia. Segundo ele, a cidade ainda possui estruturas da década de 50.

“As primeiras redes de ferro não têm proteção interna, não possuem um cimento. Então, essa rede encrusta muito. Vai formando ferrugem e trava. Chega a um ponto que não passa um dedo de água”, disse Zappia nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), em que também falou sobre a terceirização do serviço de tratamento de esgoto.

Ele citou que também há redes de fibrocimento. “Se você tem qualquer problema, qualquer movimentação no solo, ela quebra, ela racha”, afirmou. O DAE já tem trocado a rede em diferentes pontos da cidade, mas ainda faltam diversos bairros, como o Centro.

“O grande problema é mexer no Centro. Não é uma coisa tão simples, não é nada fácil. Você envolve toda uma circulação de pessoas, circulação de mercadorias e comércio. Mas é uma região onde, uma hora, vamos ter de mexer para resolver”, afirmou.