Americana pleiteia R$ 7 milhões anuais do governo federal para saúde

Passo inicial foi dado em dezembro, com a inclusão da cidade em plano do Estado

A Prefeitura de Americana busca receber R$ 7 milhões anuais do governo federal para o custeio da Saúde. Um primeiro passo já foi dado em dezembro, com a inclusão da cidade no Plano da Rede de Urgência e Emergência do Estado de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Para isso, a pasta precisou montar um plano de trabalho, que recebeu a aprovação do governo estadual.

Dessa forma, o município passa a ter condições de requerer a habilitação dos serviços de urgência e emergência perante o Ministério da Saúde e receber os recursos financeiros para a execução das ações, que incluem ampliação de leitos e qualificação.

Além do repasse de R$ 7 milhões, Ministério da Saúde custearia o atual PA Zanaga – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Os municípios, por meio de seus gestores, fazem os pleitos, que são analisados pela comissão técnica do Estado e, quando aprovados, vão para o Ministério da Saúde para posterior análise e pagamento”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ao LIBERAL.

Além do repasse de R$ 7 milhões, o Ministério da Saúde custearia o atual PA (Pronto Atendimento) Zanaga, o qual a prefeitura pretende ampliar e transformar em UPA (Unidade de Pronto Atendimento); e a UPA Cillos, que deve abrir as portas em março.

O prefeito Chico Sardelli (PV) comemorou a inclusão de Americana no Plano da Rede de Urgência e Emergência do Estado.

“Mais um passo importante para nossa cidade,. Com isso, vamos conseguir a habilitação e melhorar ainda mais esse serviço imprescindível”, afirmou, via assessoria.

De acordo com o Executivo, atualmente, o município realiza todas as ações assistenciais de urgência e emergência, mas não recebe nenhum recurso adicional para essa finalidade. Ou seja, todas as despesas são custeadas pela prefeitura.

“O ingresso à rede de urgência e emergência vai nos proporcionar a habilitação dos serviços que já realizamos, porém com recursos municipais. O grande avanço é que teremos recursos federais para ampliar e qualificar esses serviços, melhorando o atendimento à população”, declarou Danilo.