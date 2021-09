Americana Americana planeja mutirão de papanicolau no bairro Monte Verde

A Prefeitura de Americana planeja a realização de um mutirão de papanicolau no bairro Monte Verde, na região do pós-represa. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

Outra ação que está prevista para a ocupação é o Trenzinho da Alegria, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação das crianças.

“Pela falta de definição em relação à questão da moradora, tem uma população que não está cadastrada a uma área descrita, porque é assim que o SUS funciona. Mas são pessoas no nosso radar, estamos desenhando com a coordenação da Saúde da Mulher um mutirão de papanicolau e Trenzinho da Alegria”, disse Danilo.

No início de agosto, a prefeitura realizou uma ação de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) na região, com a aplicação de 162 imunizantes. No sábado, a pasta voltará ao local para a segunda dose nessa população.