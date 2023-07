Americana perde 38% dos leitos hospitalares do SUS em um ano

A cidade, que há dois anos contava com 245 espaços públicos de tratamento em diferentes níveis de complexidade, fechou o ano passado com 152 - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal - 06/02/2021

O SUS (Sistema Único de Saúde) perdeu 38% dos leitos hospitalares em Americana entre 2021 e 2022. A cidade, que há dois anos contava com 245 espaços públicos de tratamento em diferentes níveis de complexidade, fechou o ano passado com 152. Os dados são do Anuário Socioeconômico do município, divulgados pela prefeitura na semana passada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao LIBERAL, a administração rebateu os próprios números, dizendo que a comparação “fica prejudicada” pela pandemia de Covid-19, já que houve a abertura de leitos para o tratamento da doença.

“Na verdade, a secretaria habilitou recentemente 10 novos leitos de UTI, além de realizar a reforma da Ala 3 e UTI adulto, assim como ampliou o número de leitos destinados às cirurgias eletivas. Atualmente os leitos suprem a demanda, e a secretaria não se eximirá em atuar para ampliação de sua rede, caso seja necessário, assim como fez no período de pandemia, quando ampliou os leitos para atender os casos críticos.”

No período anterior à estabilização dos casos de contaminação e morte pelo novo coronavírus, foram instaladas estruturas provisórias de atendimento dentro do próprio Hospital Municipal e na UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos.

Os dados do próprio anuário, contudo, mostram uma redução no número de espaços de internação e tratamento pelo SUS também na comparação com o período anterior à pandemia.

Em 2017, por exemplo, eram 221 leitos na rede pública, ou seja 31% mais vagas do que dispõe o município atualmente.

Esse número subiu para 223 em 2018 e 2019, os últimos antes da pandemia. Em 2020, auge das medidas de isolamento social, a cidade contava com 227 espaços.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

REDE PRIVADA. O anuário mostrou ainda que a Americana vem perdendo leitos também na rede privada. Os pacientes com plano de saúde na cidade dispunham em 2017 de 628 espaços de tratamento e internação. Em 2022, esse número ficou em 583, uma redução de 5,5%.

Duas grandes movimentações de mercado ocorreram neste período. A compra – pelo Grupo Notredame Intermédica – da São Lucas Saúde, que conta com um hospital privado no município, e a transferência de boa parte das operações do PHS Samaritano para o Hospital próprio da rede, construído em Santa Bárbara e inaugurado em 2021.