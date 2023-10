Americana pede ao governo federal 400 novas moradias no Mathiensen e no Boer

A prefeitura solicitou ao governo federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, 400 novas moradias para Americana, sendo que 200 serão construídas, caso aprovadas, no Mathiensen, e outras 200 entre o Jardim Boer e o Jardim Mirandola.

A informação foi dada nesta semana pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, em entrevista ao Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Assunto foi levado para o ministro Padilha em Brasília – Foto: Gil Ferreira/Ascom-SRI

Segundo ele, as 200 unidades do Mathiensen foram tratadas diretamente com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha, em reunião em Brasília no dia 27 de setembro.

Já as moradias do Jardim Boer foram inseridas nesta quarta (4) no sistema da Caixa Econômica Federal. “No Boer a gente tinha um problema de matrícula. Nós já resolvemos isso com o município e agora vamos inserir no sistema da Caixa Econômica Federal para que possa ser estudada também”, disse Cezaretto.

No projeto, a Prefeitura de Americana ficaria responsável por viabilizar a área onde as habitações serão construídas pelo governo federal. As famílias beneficiadas serão aquelas que recebem até três salários mínimos — assim como nos residenciais Vida Nova 1 e 2, na Praia Azul —, sendo que elas pagarão parcelas sociais correspondentes a 20% da renda.

“Esse projeto realmente vem para atender às pessoas que mais precisam no nosso município. Diferentemente de outros projetos que às vezes pessoas de maior poder aquisitivo passam pelo crivo da Caixa”, comentou o secretário.

Ainda de acordo com Cezaretto, foi abordado junto a Padilha a necessidade desses prédios terem elevadores, já que idosos e deficientes têm dificuldades com escadas.

Fila

Em junho deste ano, o LIBERAL mostrou que o número de inscrições no cadastro da Habitação para moradias populares tem caído ano a ano em Americana. Mesmo assim, há 10.018 pessoas na fila à espera da casa própria.

Uma das alternativas para resolver a demanda é o programa Minha Casa, Minha Vida, considerado prioridade para o governo federal.