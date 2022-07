Americana passa de 4 mil casos de dengue neste ano

O número de casos de dengue em Americana ultrapassou a casa dos quatro mil neste ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela prefeitura. Esta é a quarta vez que a cidade alcança esta marca, que é uma das mais altas para o histórico da doença no município.

Segundo a administração, de janeiro a julho, foram 4.001 casos positivos de dengue diagnosticados. Este é o quarto maior número já registrado em Americana. A epidemia mais recente, em 2019, teve 4.590 casos. Em 2014 e 2015, os índices foram ainda mais altos – 9.035 e 7.388 casos, respectivamente.

Segundo a prefeitura, entre janeiro e junho foram visitados 73 mil imóveis – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Apesar da marca, a cidade não deve ultrapassar o número de 2019. Isso porque a temporada de infecções, que tem picos entre março e maio, já se encerrou. Em Americana, a quantidade de diagnósticos positivos caiu de 1.626, em abril, para 45, em julho, que não costuma registrar mais de 100 casos no mês.

No município, sete pessoas já morreram pela doença, a maior estatística já registrada. As vítimas eram moradores com idades entre 43 e 84 anos.

Mesmo com a redução das infecções, a Secretaria de Saúde diz permanecer atenta, oferecendo todos os recursos necessários para que as equipes, tanto municipal quanto da empresa contratada, deem prosseguimento nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A doença tem essa característica sazonal e depende da colaboração de todos para que não haja oferta de criadouros. Independentemente da redução dos casos, nós manteremos os trabalhos de combate de forma efetiva e contínua”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, por meio da assessoria de imprensa.

Segundo a secretaria, entre janeiro e junho foram realizadas 73 mil visitas a imóveis da cidade. O objetivo era verificar se ambientes internos e externos dos locais possuíam criadouros do mosquito.

COMBATE. As atividades são realizadas por servidores concursados que atuam no PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), mas também por funcionários da empresa Sime Prag do Brasil, contratada para complementar os trabalhos, segundo a prefeitura. Todas as ações seguem as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue, do Ministério da Saúde.

De acordo com a secretaria, além das visitas domiciliares, as equipes realizaram nebulização de inseticida em 4.294 imóveis e 460 vistorias em pontos considerados estratégicos, como floriculturas e comércios de sucatas.

O PMCD também fez diversas atividades educativas, incluindo trabalhos em escolas, feiras, empresas e instituições diversas, alcançando um público estimado de 3.800 pessoas.

“O combate à dengue precisa muito do apoio de toda a população, considerando que o Aedes aegypti se reproduz no ambiente urbano, graças às condições favoráveis que encontra, ou seja, água parada em uma gama abundante de recipientes”, alertou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.