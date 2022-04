Americana passa a ter a Bélgica como o principal destino das exportações

Ligação com município está relacionada principalmente com a venda de resíduos de metais preciosos, segundo ministério

A Bélgica, um país com população de 11,5 milhões de pessoas, menor do que a da cidade de São Paulo (12,3 milhões), é o maior parceiro comercial de Americana nas exportações. Dados do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços mostram que o país europeu foi o destino de 35% de todo o valor exportado pelo município em 2021, o equivalente a

US$ 199 milhões.

Veja os principais destinos das exportações do município que ocorreram em 2021, o valor, em dólares, exportado e a participação de cada país nas negociações envolvendo a cidade; Bélgica, Alemanha e Estados Unidos dominam – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Essa relação Americana-Bélgica está relacionada, principalmente, à exportação de metais preciosos. “Houve investimentos consideráveis de multinacionais, em Americana para produção de catalisadores de veículos, um produto considerado de alta complexidade e que é produzido fazendo uso de metais preciosos bastante caros”, afirmou o economista Paulo Oliveira, do Observatório da PUC-Campinas.

De acordo com ele, a exportação de resíduos de metais preciosos, em Americana, começou nos anos de 2015 e 2016, para os Estados Unidos. Entre os anos de 2017 e 2019, o município ficou sem exportar esse produto. E só em 2020, essas exportações voltaram a ocorrer.

“Essas exportações vão para Bélgica e Reino Unido, mas muito mais para Bélgica. Para se ter uma ideia, em 2019, essas exportações não ocorreram e, em 2020, foram US$ 35 milhões, enquanto que em 2021 vão para US$ 199 milhões, um crescimento de 171% desse produto para Bélgica entre 2020 e 2021”, afirma o economista.

No ano passado, de acordo com Oliveira, os resíduos de metais preciosos representaram 17% de todas as exportações de Americana. “Saiu de uma participação de 3,1% para 17%”, diz.

Em 2021, o município alcançou uma cifra recorde de exportações, conforme mostrou o LIBERAL. Foram US$ 564 milhões. Até então, o maior valor havia sido registrado em 2011, quando a cidade somou US$ 402 milhões em vendas para o exterior.

O resultado, uma alta de 210% em relação a 2020, fez com que o Americana ficasse entre as 100 cidades que mais exportaram no Brasil no ano passado e registrasse o seu maior superávit na balança comercial, de US$ 166 milhões – no ano anterior, o saldo foi negativo, de US$ 86 milhões. As importações de 2021 do município somaram US$ 398 milhões, um crescimento de 48%.

CRESCIMENTO

De acordo com o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, o município registrou aumento de 10,3% nas exportações em janeiro e fevereiro deste ano em comparação com os mesmos períodos do ano passado. Além dos metais preciosos, a alta foi puxada, segundo a entidade, pelos setores de borracha e máquinas que representaram 23,7% e 10,3%, respectivamente, do total exportado.

No mesmo período, o saldo da balança comercial (diferença entre exportações e importações), fechou em US$ 5,7 milhões, alta de 6% em relação ao ano passado.