Americana oferece cursos de capacitação para mulheres

Americana abriu inscrições para três cursos gratuitos de capacitação voltado para mulheres nesta quarta-feira. Ao todo serão ofertadas 20 vagas por turma com uma bolsa de R$ 210 para concluintes das aulas. Os cursos são oferecidos pela Prefeitura de Americana em parceria com o governo de São Paulo, por meio do Programa Futuro Certo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, clicando no banner com a indicação “Dia da Mulher”. Os cursos, que devem começar no dia 11 de abril, foram preparados para o público feminino devido ao mês das mulheres e a idade mínima para participar é 16 anos.

Confira os cursos abaixo:

Cuidador de idosos

Horário: das 18h às 22h

Local: Residencial Evangélico Benaiah (Rua Benaiah, 290, Jardim Terramérica)

das 18h às 22h Residencial Evangélico Benaiah (Rua Benaiah, 290, Jardim Terramérica) Pizzaiolo

Horário: das 8h às 12h

Local: Pizzaria Casa Di Napoli (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 847, Vila Israel)

das 8h às 12h Pizzaria Casa Di Napoli (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 847, Vila Israel) Carpinteiro de obras

Horário: das 13h às 17h

Local: CUCA (Rua Anhanguera, 40, Centro)

Além disso, o governo do estado também está ofertando mais de cinco mil vagas para cursos de capacitação nas seguintes áreas: balconista, recepcionista, assistente administrativo, entre outros. As inscrições também podem ser feitas através do site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.