Americana ocupa 2º lugar no Estado por ações de enfrentamento ao trabalho infantil

Ranking foi divulgado pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do governo federal

As políticas públicas mantidas por Americana para garantir os direitos às crianças e adolescentes fez com que o município alcançasse o segundo lugar no Estado de São Paulo por ações de enfrentamento ao trabalho infantil. A primeira posição é ocupada por Araraquara. O ranking foi divulgado pelo Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do governo federal.

Secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes celebrou o resultado – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Americana aderiu ao programa em 2014. A segunda colocação, segundo a secretária de Assistência e Direitos Humanos do município, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido com muito empenho.

“Isso permite melhorarmos e aprimorarmos todo o atendimento ainda mais, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes”, disse.

As ações de enfrentamento ao trabalho infantil seguem cinco eixos:

informação e mobilização (com objetivo de dar visibilidade ao trabalho infantil); identificação (para fortalecer ações de busca ativa e inserir as famílias no cadastro único); proteção social (ações integradas entre os diferentes serviços socioassistenciais); defesa e responsabilização (articulação com órgãos de defesa de direitos, como o Conselho Tutelar); e monitoramento (acompanhamento efetivo das ações estratégicas do Peti).

O registro constante destas ações é feito pelo Simpeti (sistema eletrônico de monitoramento do programa) que, uma vez ao ano, divulga os dados registrados por estados e municípios.