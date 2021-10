Americana não tem mais vacina para aplicar primeira dose em adolescentes

09 out 2021 às 08:25

A Prefeitura de Americana não dispõe de mais vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) para aplicar a primeira dose em adolescentes.

De acordo com informação do Executivo enviada à reportagem do LIBERAL, nesta sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica já encaminhou um ofício à Secretaria Estadual da Saúde, solicitando um novo lote, porém ainda não teve resposta.

Os últimos adolescentes a serem imunizados no município receberam a primeira dose na quarta-feira, dia 6. O LIBERAL perguntou à prefeitura a quantidade de adolescentes que ainda não foram imunizados, mas não obteve retorno.

No último balanço enviado pelo Executivo sobre a vacinação deste grupo, em 17 de setembro, 54% dos adolescentes já tinham recebido a primeira dose.

Em Santa Bárbara d’ Oeste, segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação para adolescentes continua. “No momento não existem lotes de vacina destinados a esse público próximos ao vencimento”, afirma. A pasta não informou a quantidade de adolescentes imunizados com a primeira dose e quantos faltam.

Na quinta-feira, a Prefeitura de Nova Odessa revelou que encerraria a vacinação dos menores de idade nesta sexta.

Segundo o Executivo, a medida se faz necessária pelo prazo do lote de vacinas da Pfizer, único imunizante permitido para aplicação da primeira dose aos menores.

A vacinação dos adolescentes no Estado teve início em meados de agosto. A Secretaria de Saúde do Estado foi questionada sobre a situação de Americana, mas não se posicionou.