Americana lidera na geração de vagas de emprego na Região do Polo Têxtil

Com 3.971 postos de trabalho abertos no primeiro semestre deste ano, Americana lidera na geração de empregos na RPT (Região do Polo Têxtil). A cidade foi responsável por 36% das vagas da região, que teve saldo positivo de 10.690 admissões. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Na RPT, o destaque ficou para a indústria, com 3.941 empregos, e para serviços, com 3.935 vagas. O comércio teve saldo positivo de 1.534 postos. Economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski analisou que a geração de emprego na indústria é compatível com a economia local da região atualmente.

Destaque ficou para a indústria, com 3.941 empregos – Foto: Pixabay

A pesquisadora ponderou que o perfil das vagas geradas aponta para uma rentabilidade baixa. Ela identificou que metade dos postos de trabalho no primeiro semestre contratou pessoas entre 18 e 24 anos.

“Em torno de 80% eram vagas com ensino médio, o que mostra que é um profissional mediano, no sentido da ocupação que ele exerce. Uma boa parte das contrações foi para embalador e alimentador de produção, cerca de 3 mil, e 1.123 trabalhadores de manobra ou movimentação de carga.

São tarefas relativamente simples, fáceis de serem substituíveis, sujeitas à rotatividade e o custo de mão de obra é mais barata”, analisou a economista.

Já no setor de serviços, ela analisou que houve um incremento na área da saúde e de serviços de tecnologia da informação (2,7 mil empregos), ambos respondendo a demandas geradas pela conjuntura da pandemia.

“De certa forma, isso compensou a grande queda nos serviços de alimentação, comércio, academias, cabeleireiros, que demanda um contato mais próximo e que só recuperaram um pouco em junho com a flexibilização. Talvez, daqui para a frente vamos enxergar esses outros segmentos puxando a dinâmica do emprego”, apontou Eliane nesta sexta.

ESTATÍSTICAS

A pesquisadora fez uma ressalva com relação à mudança na base de dados do Caged. A partir deste ano, se tornou obrigatório o registro por meio do sistema e-social.

Com isso, o trabalhador formal passou a ser considerado aquele que contribui com a previdência, e não somente aqueles com carteira de trabalho assinada. Com isso, ela afirma que não é possível fazer comparações com períodos anteriores.

SALDO DE EMPREGOS

Vagas criadas pelas cidades da região no primeiro semestre: