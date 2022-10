Americana lidera em número de trotes feitos à polícia

Americana lidera a quantidade de trotes à Polícia Militar por meio do telefone 190. De acordo com estatística do Copom (Centro de Operações da PM) em Piracicaba, que atende a 52 municípios do interior, de janeiro a setembro de 2022, a cidade registrou 618 chamadas enganosas, o que representa 30% dos 2.029 trotes aplicados no período na RPT (Região do Polo Têxtil).

Segundo os dados fornecidos ao LIBERAL, na região, foram ainda 554 trotes de Hortolândia, seguida de Sumaré (447), Santa Bárbara d’Oeste (360) e Nova Odessa (50). De acordo com estimativa da PM, em 80% dos casos são cometidos por adultos.

O Copom, centro de operações da PM, em Piracicaba, que recebe ligações do 190 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Chefe do Copom, o capitão Daniel Cassano explica que, por meio do telefone, apesar de os atendentes estarem preparados para identificar as chamadas indevidas nos primeiros minutos, esta prática constitui uma fonte de sobrecarga do serviço de atendimento, dificultando e, algumas vezes, impedindo o acesso da população ao serviço emergencial, além de desviar recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo direcionados à prevenção ou às verdadeiras urgências.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O oficial explica que, no caso das crianças, a maioria das ligações restringe-se a xingamentos, gritos, risos, brincadeiras com vozes ao fundo.

“Mas, deve-se observar que há registros de casos concretos de contatos telefônicos feitos por crianças, que realmente relatavam situação verídica, com necessidade de emprego de viatura. Por isso o atendente deve ser pessoa experiente capaz de discernir o real motivo da ligação”, afirma o capitão.

Dados sobre chamadas falsas ao 190 – Foto: Editoria de Arte / Liberal

Já nos casos de trotes com adultos, as chamadas são realizadas com denúncias infundadas, motivadas por discussões entre vizinhos ou aglomeração de pessoas que incomodam, mas que não estão praticando nada ilícito.

PUNIÇÕES

Com o objetivo de coibir essa prática, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) assinou em agosto deste ano, o decreto que regulamenta a lei 14.738/2012, que possibilita a aplicação de multa no valor de R$ 2.148,70 a quem aplicar trote à PM e também ao Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PM, a pessoa que realiza um trote ao número de emergência pratica condutas tipificadas como crime ou contravenção penal, podendo configurar falsa comunicação de crime ou falso alarme, denunciação caluniosa, calúnia, difamação, injúria ou ainda crimes contra a incolumidade pública, uma vez que interrompe ou perturba serviço público.

Ainda conforme a corporação, quando um número de telefone realiza reiteradas ligações, é feito um ofício a Polícia Civil solicitando a instauração de inquérito policial a fim de identificar o proprietário da linha telefônica.