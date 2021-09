Americana libera vacinação para adolescentes com 14 anos

Agendamento foi aberto no site da prefeitura com cerca de 700 vagas a serem preenchidas para vacinação na sexta-feira

A Prefeitura de Americana anunciou na noite desta quinta-feira (2) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para adolescentes de 14 anos sem comorbidades. O agendamento está aberto no site da prefeitura: https://saudeamericana.com.br/inicioVacinacao/. Segundo anúncio nas redes sociais, havia cerca de 700 vagas a serem preenchidas para vacinação na sexta-feira.

A decisão foi adotada pela prefeitura por ainda haver vagas abertas para a 1ª dose na sexta.

No ato da vacinação os menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e apresentar CPF ou Cartão SUS, a carteira de vacinação e um comprovante de endereço em nome dos pais ou seus responsáveis legais.

Na ausência de um responsável presencialmente, o adolescente deverá levar um termo de consentimento preenchido e assinado pelo responsável legal. Para obter o termo, ele deverá procurar uma unidade básica de saúde ou acessar o site Secretaria de Saúde.

Além do público com 14 anos, a vacinação contra Covid-19 segue aberta para todos os grupos: adolescentes com 15 anos ou mais sem comorbidades, gestantes, portadores de comorbidade, portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação. Os adolescentes com comorbidades acima de 12 anos também podem receber a dose.

A prefeitura recebeu nesta quinta mais 8.653 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo todas para uso da segunda dose. Foram recebidas 3.318 doses da vacina da Pfizer, 2.465 da AstraZeneca e 2.870 da Coronavac. Essas doses serão aplicadas na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

Xepa

Com a nova faixa etária recebendo a vacinação, a prefeitura decidiu diminuir a idade para a xepa, que são as sobras das vacinas. A partir de amanhã, a xepa estará disponível para adolescentes sem comorbidades com 13 anos.

Para se cadastrar na xepa, é necessário deixar o nome e o telefone em qualquer unidade de saúde da cidade. Caso haja sobras de doses, as pessoas cadastradas serão chamadas pelo posto para receber o imunizante.