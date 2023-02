Americana libera vacina contra Covid para bebês de 6 meses a 2 anos de idade

As doses de reforço serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 às 15h, a partir de segunda-feira

Começa na segunda-feira (6) a vacinação contra Covid-19 para bebês de 6 meses a 2 anos, além da aplicação da terceira dose em crianças de 5 a 11 anos, sem comorbidade, em Americana. A informação é da Secretaria de Saúde.

As doses de reforço serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 às 15 horas. É importante lembrar que deve ser respeitado o intervalo de 4 meses a partir da data da 2ª dose.

Já a vacinação dos bebês ocorrerá nas unidades básicas dos bairros Jardim Brasil, Mathiensen, São Vito e Parque das Nações, também das 8h30 às 15h. Nos dois casos, não há a necessidade de agendamento prévio.

O Ministério da Saúde informou que a partir de 27 de fevereiro realizará a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.

Ainda está prevista a intensificação da campanha contra Influenza, em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Haverá também uma ação de multivacinação contra poliomielite e sarampo nas escolas.

Segundo a pasta, as etapas e fases foram organizadas de acordo com os estoques existentes, as novas encomendas realizadas e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes das vacinas.