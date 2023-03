Americana libera vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais

Vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde a partir de segunda-feira, das 8h30 às 15h

A Secretaria de Saúde de Americana inicia na segunda-feira (6) a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos com 60 anos ou mais. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, sem necessidade de agendamento.

Nesta sexta (3), o município recebeu mais um lote contendo 11.022 doses do imunizante. Além dos idosos com 60 anos ou mais, também os indivíduos imunossuprimidos com 12 anos ou mais e residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos constituem o grupo que pode se vacinar.

Vacina bivalente está liberada para pessoas com 60 anos ou mais – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

XEPA

A Vigilância Epidemiológica do município passou a oferecer também a vacina por meio da xepa, ou seja, sobras do imunizante nos frascos ao final das aplicações. A partir da próxima segunda, as gestantes e puérperas podem receber a dose bivalente dessa maneira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesse caso, elas precisam deixar o nome e telefone para contato na unidade básica de saúde mais próxima da residência. Havendo disponibilidade de doses, a equipe da unidade entrará em contato para realizar a aplicação.

A vigilância ressalta que, para receber a vacina bivalente, é necessário que a pessoa já tenha sido vacinada, no mínimo, com a primeira e a segunda dose há mais de quatro meses, independentemente da marca da vacina.