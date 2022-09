Americana libera 4ª dose para pessoas de 35 anos ou mais na segunda

Vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 8h30 às 15h

A cidade de Americana libera, a partir de segunda-feira (26), a quarta dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. Estão aptos a receber o imunizante todos aqueles que se encontram nesta faixa etária e receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Segundo a prefeitura, a vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h, sem necessidade de agendamento.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, a procura pela quarta dose está abaixo do esperado. Até agora, foram registradas 43.136 aplicações.

Ao todo, a cidade já aplicou 596.917 doses, sendo 208.095 referentes à primeira, 194.932 da segunda, 124.522 da terceira, 43.136 da quarta e 75 da quinta. O número total inclui ainda 11.725 doses pediátricas.

Atualmente, todas as doses são oferecidas à população. No caso da pediátrica, a primeira dose está sendo aplicada em crianças com cinco anos ou mais e em crianças de três a quatro anos, que tenham comorbidades ou deficiência permanente. Quanto à quinta dose, é destinada, por enquanto, aos imunossuprimidos graves com 50 anos ou mais.

Especialistas em Saúde afirmam que as doses de reforço são essenciais para aumentar a quantidade de anticorpos no organismo e, com isso, reduzir a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19.