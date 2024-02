Uma cartilha informativa para migrantes, imigrantes, refugiados e profissionais que trabalham com esse público foi lançada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na manhã desta segunda-feira (19), em evento no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Material foi lançado nesta segunda-feira (19), no Teatro Municipal de Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O material contém informações sobre a legislação no Brasil, como se registrar, regularização dos documentos, repatriação voluntária, reassentamento e integração local, saúde, educação e direitos ao trabalho decente, tráfico de pessoas, contrabando e trabalho escravo, além de endereços e telefones de contato para atendimentos, apoio, serviços e denúncias.

Produzido por meio do MigraRe (Programa Municipal de Atenção e Promoção dos Direitos Humanos de Migrantes, Imigrantes e Refugiados), da pasta, com a participação da Secretaria de Comunicação e Tecnologia de Informação, a publicação foi custeada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) da 15ª Região.

Foram confeccionadas 13 mil cartilhas em português e, posteriormente, mais 13 mil serão traduzidas nos idiomas inglês, francês, espanhol e crioulo haitiano pelo IEL (Instituto de Estudos de Linguagem) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Elas serão distribuídas para os municípios e órgãos representativos da sociedade civil que compõem a rede.

O trabalho ocorreu em parceria com a Rede de Promoção do Trabalho Decente para Imigrantes, composta por representantes dos municípios das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba, MPT, por meio da Conaete (Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), DPU (Defensoria Pública da União), MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Instituto do Trabalho Decente, Unicamp e ONG Visão Mundial.

Lançamento reúne representantes de órgãos públicos

O lançamento contou com a presença de autoridades como o vice-prefeito Odir Demarchi (PL); a secretária municipal de assistência social e direitos humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes e a coordenadora da Política de Atenção aos Migrantes, Imigrantes e Refugiados e Comitê MigraRe, Marilza de Jesus Morais Silva.

O defensor público federal Ricardo Kifer Amorim, representante da Defensoria Pública da União na Coetrae-SP (Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo), destacou a importância da fiscalização no combate ao trabalho escravo.

“Ano passado, fiscalizamos 66 cidades, uma medida importante que vem de encontro com o trabalho da assistência social. Saber que o município de Americana promove uma série de ações que integram o trabalhador imigrante para, em vez de ele ir pro mercado informal, já ingressar em um trabalho decente, legalizado, é muito importante como política pública”, comentou.

O procurador do MPT e coordenador regional do combate ao trabalho escravo, Marcus Vinícius Gonçalves afirmou a intenção de que mais municípios sejam agregados à Rede de Promoção do Trabalho Decente para Imigrantes, pois são os primeiros a sentir os efeitos do fluxo migratório, por meio de demandas relacionadas ao trabalho, saúde e educação.

“No ano passado, nós batemos o recorde dos últimos 14 anos, com 3.190 trabalhadores resgatados no Brasil. Desde 1995, foram mais de 60 mil. Mas ainda precisamos investir mais na parte da educação, para que se deixe de tratar [o trabalho escravo] como normal”, disse.

Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo, Marcus Alves de Mello parabenizou a atuação do município e reforçou a importância da conscientização.

“O combate ao trabalho escravo e degradante, assim como da exploração do trabalho infantil, é de toda a sociedade, prefeituras, estados e Governo Federal. Se não houver essa conscientização sobre o que é trabalho escravo, quais são os direitos dos migrantes e até mesmo dos nossos trabalhadores, nós só vamos ‘enxugar gelo’”, afirmou.

Além de parabenizar todos os envolvidos no trabalho, o vice-prefeito Odir Demarchi, que representou o prefeito Chico Sardelli (PV) no evento, colocou a cidade à disposição. “Eu digo que todos os imigrantes que estão em nossa cidade são cidadãos americanenses”, afirmou.

População imigrante em Americana

No ano passado, em abril, o LIBERAL noticiou o resgate de quatro bolivianos de condições análogas à escravidão em uma oficina de costura. Depois, em outubro, uma confecção localizada no bairro Antônio Zanaga foi incluída na “Lista Suja” do trabalho escravo.

Segundo a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Beatriz Betoli Bezerra, houve um crescimento da população imigrante no município.

“Em 2021, eram 436 imigrantes considerando a base de dados do Cadastro Único e, em 2023, 772. Americana é a segunda maior cidade da região de Campinas que recebe imigrantes, a maioria bolivianos, venezuelanos e haitianos”, observou.

O MigraRe foi uma estratégia do município para atender essa demanda. As ações buscam a inclusão, interação, inserção no mercado de trabalho e o combate às situações de exploração e violação de direitos.

Em janeiro, o LIBERAL mostrou que a comunidade de imigrantes em Americana também vem se organizando em busca melhores condições de vida.

Um exemplo é a igreja Nueva Vida – Congregación Bautista Hispana de Americana, coordenada pelo pastor e professor boliviano Ruben Lopez Mamani, que oferece aulas de futebol e idiomas para crianças, adolescentes e adultos.