Americana já imunizou mais de 40 presos desde maio

Detentos do CDP começaram a ser imunizados em maio após a liberação do grupo de comorbidades e por faixa etária

Segundo a SAP, já foram vacinados 164 profissionais de linha de frente do CDP de Americana e 42 presos – Foto: Arquivo / O Liberal

Americana já vacinou mais de 40 presos do CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade contra o coronavírus (Covid-19).

Segundo a prefeitura, os presos começaram a ser vacinados em maio, quando pessoas com comorbidades passaram a ser imunizadas e conforme a faixa etária da campanha.

Americana começou a vacinar pessoas com comorbidades na segunda semana de maio. Já na semana passada, começaram a ser imunizados adultos sem comorbidades de 50 anos ou mais.

De acordo com o Executivo, o próprio CDP de Americana foi responsável pela imunização dos presos.

“Relativo aos sentenciados desta unidade prisional, 42 custodiados pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados nos dias 8 e 16 de junho (última quarta-feira)”, informou a pasta.

Segundo atualização da SAP da última quinta-feira (17), a população carcerária do CDP de Americana era de 861 presos, com capacidade para 640, uma superlotação de cerca de 34%.

Questionada pela reportagem, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) também revelou que 164 profissionais de linha de frente do CDP de Americana já foram vacinados.

A SAP relata que mais de 28 mil profissionais da linha de frente dos presídios do Estado já receberam a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Outros mil já receberam a primeira dose e, no devido intervalo, receberão a segunda.



Nos estabelecimentos penais subordinados à CRC (Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central), caso do CDP de Americana, mais de 4,5 mil profissionais foram vacinados.



Os agentes penitenciários de Americana foram vacinados na estratégia da Força de Segurança e Salvamento realizada pelo 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), em abril.

Na ocasião, foram imunizados 959 agentes de segurança pública, dentre policiais, guardas e bombeiros da cidade.