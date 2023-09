Americana irá atrás de programa federal para ter creche na Balsa

Segundo Ghizini, secretário de educação, a obra deve custar em torno de R$ 4 milhões - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana informou que pretende recorrer ao PAR (Plano de Ações Articuladas), do governo federal, para a construção de uma creche no Jardim da Balsa.

Trata-se de um programa pelo qual a União apoia as ações educacionais propostas pelos órgãos estaduais e municipais, com assistência técnica e investimentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, a obra deve custar em torno de R$ 4 milhões. “Possivelmente, vai ter aporte do governo federal e do governo municipal também como contrapartida”, disse, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A creche será construída com base no projeto Proinfância Tipo 1, que é um modelo padrão disponibilizado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos – matutino e vespertino. A prefeitura vai instalar o prédio na Rua Rio Ivaí, esquina com Avenida Luiz Bassete

“O prefeito Chico Sardelli (PV) tem atuado em busca de recursos federais e estaduais para viabilizar a obra e dar mais este passo na oferta de uma educação de qualidade em Americana”, afirmou Vinicius.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

De acordo com ele, a administração ainda avalia qual seria a faixa etária atendida pela unidade. Nesse sentido, o Executivo tem estudado quais são as idades com maior demanda nessa região.

“Cada recurso público tem de ser empregado com bastante responsabilidade. Não podemos correr o risco de construir, de repente, um prédio que não é para a faixa etária adequada ali”, declarou.