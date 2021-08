Americana interdita três ruas nesta semana para realização de atividades

Trecho da Avenida Ângelo Pascote ficará interditada na terça-feira - Foto: Reprodução - Google Street View

Trechos de três ruas estarão interditadas entre terça (10) e quarta-feira (11), em Americana, para a realização de serviços e atividades. A informação foi divulgada pela Prefeitura do município.

Na terça-feira (10), das 8h30 às 16h30, a Av. Ângelo Pascote estará intransitável entre as Ruas do Soldador e do Marceneiro, no bairro Lot. Industrial Nossa Senhora de Fátima.

Na quarta-feira (11), das 9h às 16h30, não haverá fluxo de veículos em duas vias. A primeira é a Rua Antônio Meneghel, no bairro São Luiz, entre as ruas Paolo Dell Agnese e José Grassi.

A outra é a Av. Benedito Santa Rosa, no Vale das Nogueiras, no trecho que compreende a Rua dos Cajuzeiros e Rua das Jabuticabeiras.

Pelo mesmo motivo, outras 11 vias também tiveram o fluxo de veículos impedido neste final de semana.