Prefeitura de Americana instala 12 novas câmeras no calçadão do Centro

A Prefeitura de Americana instalou 12 novas câmeras de segurança no calçadão do Centro. Os equipamentos foram integrados à ampliação da Muralha Digital, da Gama (Guarda Municipal de Americana). O serviço foi finalizado nesta segunda-feira (30).

As câmeras foram colocadas nas ruas Rua 30 de julho, Fernando Camargo, 12 de Novembro e Vieira Bueno, assim como na Avenida Antônio Lobo, em trecho próximo à Praça Basílio Rangel. O investimento será de R$ 6,6 mil por mês pela locação dos equipamentos.

Centro de Americana recebeu câmeras de monitoramento para a Muralha Digital – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Parte do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Muralha Digital foi ampliada, anteriormente, com câmeras que monitoram as entradas e saídas de Americana. Agora, a expansão acontece em vias internas da cidade.

Com as novas adições, a Muralha Digital chega a 226 câmeras instaladas.

De acordo com a Gama, os equipamentos são capazes de captar imagens e colher informações como características dos veículos, assim como os horários de entrada e saída do município.