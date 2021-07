Americana inicia vacinação de moradores com 36 anos nesta sexta-feira

A Prefeitura de Americana abriu no final da tarde desta quinta-feira (8) agendamento da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para pessoas com 36 anos ou mais. Os moradores que se enquadram nesta faixa etária devem entrar no site da prefeitura e reservar um horário em um dos quatro pontos disponíveis para tomar a vacina nesta sexta-feira, feriado de 9 de julho.

O agendamento, até então, estava aberto para pessoas com 37 anos ou mais. No entanto, devido a baixa procura por pessoas dessa faixa etária, a prefeitura decidiu abrir os horários para os moradores com 36 anos. Nesta sexta-feira, a vacinação será na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo, no Hospital São Francisco, no Colégio Visão e na Unisal, campus Maria Auxiliadora.

Americana aplicou, nesta quinta-feira, 3.345 doses da vacina. Foram imunizadas 1,6 mil pessoas com a primeira dose, 386 com a segunda e 1.359 com dose única.