Americana inicia projeto de arborização na região do portal de entrada

A Prefeitura de Americana iniciou na terça-feira (5) a execução de um projeto de arborização na região do portal de entrada do município. Realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa será feita na Avenida Antônio Pinto Duarte e tem duração estimada de 30 dias.

Novas mudas estão sendo plantadas no portal de entrada de Americana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Conforme explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o projeto terá o plantio de sibipirunas, palmeiras-imperiais e ipês-brancos. Ao longo do processo, algumas mudas serão substituídas e levadas para o Jardim Boer, que receberá um novo bosque.

Paralelamente ao plantio nos canteiros da avenida, será feita a criação do bosque na região, entre as ruas Triunfo e Integridade. De acordo com a prefeitura, o local terá mais de 500 mudas.

“Muitas mudas são impróprias para a avenida, porque necessitam de mais espaço para o desenvolvimento das raízes e, futuramente, podem causar riscos de queda. É importante que o plantio sempre ocorra em local adequado”, explicou o secretário.

Arborização na região do portal de Americana começou nesta semana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“As equipes do Meio Ambiente, compostas por técnicos, engenheiros e agrônomos estarão empenhadas para viabilizar as mudanças da melhor forma possível, num tempo hábil para a execução do projeto e posterior manejo das mudas”, completou Fábio.

A obra de remodelação viária da entrada de Americana foi entregue no fim de agosto, em comemoração ao aniversário de 148 anos da cidade. No entanto, o projeto de arborização entrará em vigor apenas agora.

