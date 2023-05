Americana inicia nesta terça campanha de prevenção do câncer bucal

As ações vão acontecer em todas as UBSs do município e na Clínica Modular, no Antônio Zanaga

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta terça-feira (2) uma campanha de prevenção do câncer bucal. As ações vão acontecer em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e na Clínica Modular, na Avenida Cândido Portinari, s/n, em frente à Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga. O atendimento ao público é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

A campanha consiste na intensificação das avaliações aos pacientes, sem a necessidade de agendamento prévio, bastando que os moradores compareçam em uma das unidades munidos de um documento com foto, comprovante de endereço e o Cartão SUS.

Campanha tem início nesta terça-feira em Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A campanha terá a participação direta de 40 dentistas e 23 auxiliares do setor de saúde bucal, que irão realizar orientações sobre a higiene adequada, além de examinar os pacientes para detectar sinais suspeitos para a doença, como ferida, caroço, sangramento, endurecimento, alteração de cor que acometem a boca, lábio, língua, céu da boca, gengiva, amígdalas e glândulas salivares.

Pacientes que apresentarem alguma lesão suspeita serão encaminhados para uma segunda avaliação com o dentista buco-maxilo facial e, se houver necessidade, ele fará um pedido para a realização de biópsia.

Medidas preventivas

Uma das principais medidas para se evitar o câncer bucal é a visita regular ao dentista. Mas é possível se precaver com a autoavaliação. Para isso, basta permanecer em frente ao espelho e observar atentamente o interior da boca. Ao notar alguma ferida que persiste há mais de 15 dias, deve-se procurar o dentista imediatamente.

O câncer bucal ocorre com maior frequência em pessoas tabagistas ou que fazem uso constante de bebidas alcoólicas, bem como as que se expõem excessivamente à radiação solar, além de estar também associado à falta de higiene bucal.

Os principais sinais e sintomas de alerta para o câncer de boca são:

• Ulcerações não dolorosas persistentes por mais de 15 dias;

• Placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, nas gengivas, no palato e na parte interna das bochechas, que não decorrem de outra doença ou causa conhecida;

• Nódulos no pescoço;

• Rouquidão persistente;

• Dificuldade de mastigação, deglutição ou fala;

• Assimetria facial.