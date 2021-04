Americana inicia nesta sexta-feira vacinação em idosos com 64 anos

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta sexta-feira (23) a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 64 anos ou mais. Os moradores que se enquadram nesse perfil devem procurar pelo drive-thru duplo da Avenida Antônio Pinto Duarte, das 8h30 às 16 horas, e no sábado, das 8 às 16h30. É necessário apresentar um documento com foto, CPF e um comprovante de endereço.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Outra opção é agendar a vacina diretamente no site. Nesta quinta-feira foi aberto o agendamento para quem tem 64 anos e a partir da próxima segunda-feira será para quem tem 64 anos ou mais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Secretaria de Saúde também disponibilizou o agendamento aos profissionais da Educação que ainda não receberam a primeira dose. Nesse caso, a vacinação ocorrerá na próxima terça-feira, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Gallo, das 8h30 às 16 horas.

Já o agendamento da segunda dose, aos idosos com 69 anos ou mais, será aberto a partir da próxima terça-feira.