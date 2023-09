Americana inicia agendamento para visitas escolares ao Planetário Digital

Objetivo do local é simular a reprodução do céu de forma científica e didática

Projeto é capaz de reproduzir imagens do Sistema Solar, asteroides, cometas e demais sistemas - Foto: Dener Chimeli_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta terça-feira (19), através da Secretaria de Cultura e Turismo, que está aberto o agendamento para visitas de escolas ao Planetário Digital. O local fica ao lado do Observatório Municipal e poderá receber instituições de ensino municipais, estaduais e particulares.

O Planetário Digital foi entregue em agosto. Seu objetivo é simular a reprodução do céu, de forma científica, com os astros, movimentos e posições idênticas às originais. O projeto é capaz de reproduzir imagens do Sistema Solar, asteroides, cometas e demais sistemas.

“A abertura do agendamento para visitas ao Planetário Digital representa uma oportunidade ímpar para escolas e alunos mergulharem no vasto universo da ciência e da astronomia, por meio de um equipamento com tecnologia de ponta, que oferece uma experiência única e inspiradora sobre os mistérios do cosmos”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O equipamento pode projetar diversos filmes e animações, em sua tela semiesférica de 360°. Toda a apresentação possui narração compatível com a faixa etária dos visitantes, assim como efeitos sonoros e música clássica.

Os grupos das escolas deverão ter até 40 alunos e professores. As visitas serão feitas às terças-feiras, das 8h30 às 10h, e às quintas-feiras, das 13h30 às 15h. A imersão dura cerca de 40 minutos. O telefone para agendamento é (19) 3408-4800. O acesso ao local é pela entrada do Jardim Botânico, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.