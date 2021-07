Americana informa mais sete mortes por Covid-19 e totaliza 757 vítimas

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 60,00% para leitos com respiradores e 74,29% sem respiradores - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais sete mortes pelo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (19), totalizando 757 vítimas da pandemia. Abaixo, o histórico dos pacientes divulgado pela prefeitura:

Homem, 57 anos, morador do bairro Jaguari, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 12 de julho;

Homem, 53 anos, morador do bairro Jardim Brasil, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de julho;

Homem, 54 anos, morador do bairro Vila Belvedere, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 15 de julho;

Homem, 52 anos, morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de julho;

Homem, 51 anos, morador do bairro Vila Cordenonsi, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de julho;

Homem, 36 anos, morador do bairro Chácara Machadinho, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho;

Mulher, 61 anos, moradora do bairro Parque das Nações, portadora de cardiopatia, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho.

O município também teve confirmados 188 novos casos positivos. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 24.773 infectados, dos quais 23.191 se recuperaram. Entre os casos ativos, 769 estão em casa e 56 estão internados.

Internações

Os quatro hospitais com leitos Covid, incluindo rede privada e o Hospital Municipal, totalizam 112 pacientes internados nesta segunda-feira, dos quais 56 estão com respiradores. Esse número se tanto a moradores de Americana quanto pessoas de outras cidades internadas no município.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 60,00% para leitos com respiradores (de 30 no total, 18 ocupados) e 74,29% sem respiradores (de 35 no total, 26 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e de 57,15% sem respiradores (de 14 no total, 8 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 77,78%% para leitos com respiradores (de 18 no total, 14 ocupados) e de 72,23% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 13 ocupados).