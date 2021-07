Americana informa mais quatro mortes pelo novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou nesta quarta-feira (7) mais quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). A prefeitura também divulgou que cinco óbitos informados em datas anteriores foram contabilizados em duplicidade (leia mais abaixo). Com essas atualizações, o município registra no total 725 vítimas da pandemia. As mortes informadas hoje foram:

Homem, 67 anos, morador do bairro Cidade Jardim, portador de doença cardiovascular crônica, diabetes, doenças neurológica e renal crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 3 de julho;

Homem, 87 anos, morador do bairro Jardim Santana, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de julho;

Homem, 54 anos, morador do bairro São Domingos, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de julho;

Mulher, 40 anos, moradora do bairro Parque da Liberdade, portadora de asma, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de julho.

Outras 146 infecções foram confirmadas. Americana contabiliza 23.717 casos positivos, sendo 55 internados, 725 óbitos, 679 em isolamento domiciliar, 22.258 recuperados. Há ainda 111 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Duplicidade em registros

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, cinco óbitos foram registrados com duplicidade. O erro ocorreu durante a retroalimentação pelas unidades notificantes onde esses pacientes estavam internados, ou seja, o mesmo óbito acabou sendo notificado equivocadamente duas vezes. A planilha foi toda revisada e atualizada, sendo que os óbitos que apareciam em duplicidade foram suprimidos da estatística.

Ocupação de leitos

Nesta quarta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 88,75% de leitos com respiradores (de 80 no total, 71 estão ocupados) e de 74,02% de leitos sem respiradores (de 77 no total, 57 estão ocupados). Os números incluem rede pública e privada.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 70% para leitos com respiradores (de 30 no total, 21 ocupados) e 65,71% sem respiradores (de 35 no total, 23 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 62,50% sem respiradores (de 16 no total, 10 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e de 83,33% de leitos sem respiradores (de 12 no total, 10 ocupados).