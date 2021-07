Americana informa mais cinco mortes por Covid e total de vítimas vai a 730

Com mais cinco óbitos informados nesta quinta-feira (8), Americana contabiliza 730 vítimas da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os falecimentos ocorreram entre os dias 6 e 7 de julho:

Homem, 59 anos, morador do bairro Parque Novo Mundo, portador de diabetes de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 6 de julho;

Mulher, 60 anos, moradora do bairro Santo Antônio, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 6 de julho;

Homem, 49 anos, morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 6 de julho;

Homem, 39 anos, morador do bairro Vila Omar, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de julho;

Homem, 32 anos, morador do bairro Chácara Letônia, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de julho.

Foram confirmados 112 novos casos, totalizando 23.829 infectados na cidade. Desse total, 22.357 se recuperaram, 53 estão internados, 689 estão em casa, além dos óbitos.

Internados

O total de internados nos quatro hospitais da cidade com leitos Covid, incluindo rede pública e privada, é de 134 pacientes nesta quinta-feira. Desses, 69 estão com respiradores. A taxa de ocupação de leitos com respiradores é de 88%, e das enfermarias, compostas por leitos clínicos, está em 80%.

No Hospital Municipal, são 45 internados, dos quais 21 estão com respiradores. A taxa de ocupação na UTI Covid é de 70%, e na enfermaria está em 68%.

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e 81,25% sem respiradores (de 16 no total, 13 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e de 80,24% de leitos sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados).