Americana informa mais 14 mortes por coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais 14 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (26). Os óbitos ocorreram entre os dias 20 e 25 de abril. Com essas notificações, a cidade chega a 487 vítimas da pandemia.

Veja os dados dos pacientes:

Uma mulher (66), moradora do bairro Vila Mathiensen, portadora de doença renal crônica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de abril;

Um homem (74), morador do bairro Jardim América 2, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de abril;

Um homem (51), morador do bairro Salto Grande, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 23 de abril;

Uma mulher (70), moradora do bairro Jardim Guanabara, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 23 de abril;

Um homem (64), morador do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de abril;

Uma mulher (77), moradora do bairro Parque Novo Mundo, portadora diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de abril;

Um homem (47), morador do bairro São Luiz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de abril;

Um homem (48), morador do bairro Jardim da Balsa, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de abril;

Um homem (72), morador do bairro Cidade Jardim, portador de doença cardiopatia, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 24 de abril;

Uma mulher (50), moradora do bairro Salto Grande, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 25 de abril;

Uma mulher (67), moradora do bairro Antônio Zanaga, portadora de doença imunológica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de abril;

Uma mulher (83), moradora do bairro Vila Gallo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de abril;

Um homem (61), morador do bairro Parque Novo Mundo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de abril;

Um homem (53), morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de abril.

O município registrou no total 150 novas infecções. Com essas atualizações, já são 15.763 casos positivos, sendo 17 internados, 487 óbitos, 321 em isolamento domiciliar e 14.938 recuperados. Há ainda 82 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 85% de leitos com respiradores (de 65 no total, 55 estão ocupados) e de 87% de leitos sem respiradores (de 80 no total, 70 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 69% com respiradores (de 26 no total, 18 ocupados) e 90% sem respiradores (de 30 no total, 27 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e 37% sem respiradores (de 16 no total, 6 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e de 86% sem respiradores (de 14 no total, 12 ocupados).

Por fim, no Hospital Unimed a taxa é de 89% de leitos com respiradores (de 18 no total, 16 ocupados) e de 78% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 14 ocupados).