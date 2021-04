Americana informa mais 14 mortes por coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais 14 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (20). Dessas, 12 foram registradas nos últimos cinco dias. Com essa atualização, a cidade contabiliza 454 vítimas desde o início da pandemia.

A prefeitura relacionou o aumento de óbitos a dados represados. “A maioria dos casos se refere a exames que estavam pendentes, aguardando resultados das unidades hospitalares notificantes”, afirmou o município.

Veja os detalhes das vítimas informadas nesta terça-feira:

mulher, 49 anos, moradora do bairro Parque das Nações, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 31 de março;

mulher, 85 anos, moradora do bairro Praia Azul, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de abril;

homem, 60 anos, morador do bairro Parque Gramado, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 15 de abril;

mulher, 61 anos, moradora do bairro Vila Bela, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de abril;

homem, 65 anos, morador do bairro Jaguari, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de abril;

mulher, 50 anos, moradora do bairro Vila Dainese, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de abril;

mulher, 70 anos, moradora do bairro Campo Limpo, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de abril;

homem, 44 anos, morador do bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de abril;

mulher, 79 anos, moradora do bairro São Jerônimo, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 17 de abril;

homem, 47 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 18 de abril;

homem, 68 anos, morador do bairro Vale das Nogueiras, portador de doença imunológica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 18 de abril;

homem, 72 anos, morador do bairro Vale das Nogueiras, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 19 de abril;

homem, 44 anos, morador do bairro Jaguari, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 20 de abril;

mulher, 61 anos, moradora do bairro Cidade Jardim, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 20 de abril.

O município também teve confirmados 142 novos casos positivos, sendo 27 após realização de testes rápidos, dos quais 25 estão em isolamento domiciliar e dois já se recuperaram, e 115 após exames PCR, dos quais 33 estão em isolamento domiciliar e 68 já se recuperaram, além dos 14 óbitos registrados.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 15.212 casos positivos, sendo 21 internados, 454 óbitos, 341 em isolamento domiciliar e 14.396 recuperados. A cidade tem 111 casos suspeitos aguardando resultados de exames e, além disso, contabiliza agora 26.206 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 88% de leitos com respiradores (de 78 no total, 69 estão ocupados) e de 78% de leitos sem respiradores (de 83 no total, 65 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 73% com respiradores (de 26 no total, 19 ocupados) e 63% sem respiradores (de 30 no total, 19 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 87% com respiradores (de 16 no total, 14 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e de 79% sem respiradores (de 14 no total, 11 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 23 no total, 23 ocupados).