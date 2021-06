Americana informa mais 13 mortes pelo novo coronavírus

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 93% para leitos com respiradores e 94,28% sem respiradores - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (25) mais 13 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). Os óbitos foram registrados entre 5 e 23 de junho:

Homem, 50 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital público do município de Salto e faleceu no dia 5 de junho;

Homem, 59 anos, morador do bairro Vila Amorim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular de Indaiatuba e faleceu no dia 13 de junho;

Mulher, 57 anos, moradora do bairro Parque Residencial Nardini, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular de Campinas e faleceu no dia 16 de junho;

Mulher, 76 anos, moradora do bairro Jardim Ipiranga, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de junho;

Homem, 72 anos, morador do bairro São Luiz, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de junho;

Homem, 50 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 18 de junho;

Homem, 88 anos, morador do bairro Campo Limpo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de junho;

Mulher, 86 anos, moradora do bairro Jardim Márcia Cristina, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de junho;

Homem, 75 anos, morador do bairro São Jerônimo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de junho;

Mulher, 45 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de junho;

Homem, 53 anos, morador do bairro Campo Limpo, portador de diabetes e hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de junho;

Homem, 48 anos, morador do bairro Terramérica, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de junho;

Homem, 81 anos, morador do bairro Jardim Ipiranga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de junho.

Foram confirmados também 169 novos casos. Com essas atualizações, a cidade contabiliza 22.106 infecções, dos quais 20.733 estão recuperados e 671 faleceram.

Ocupação de leitos

As taxas de ocupação de leitos seguem altas nesta sexta-feira. Na soma dos quatro hospitais com leitos para Covid, incluindo rede pública e privada, são 94 pacientes com respiradores (há apenas duas vagas livres, ambas no Hospital Municipal), com uma ocupação de 97%.

As enfermarias, compostas por leitos clínicos sem respiradores, atendem 86 pacientes, com uma taxa de ocupação em 93%. Seis leitos dessa modalidade estão livres.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 93% para leitos com respiradores (de 30 no total, 28 ocupados) e 94,28% sem respiradores (de 35 no total, 33 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 34 no total, 34 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 21 no total, 21 ocupados).