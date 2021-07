Americana informa mais 12 mortes por Covid-19 e total de vítimas vai a 726

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais 12 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (6). Os óbitos ocorreram entre os dias 31 de maio e 4 de julho:

Mulher, 67 anos, moradora do bairro Jardim Helena, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 31 de maio;

Mulher, 59 anos, moradora do bairro Jardim Boer, portadora de hipertensão arterial, que estava internada em hospital público de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 19 de maio;

Homem, 48 anos, morador do bairro Vila Omar, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 12 de junho;

Homem, 59 anos, morador do bairro Vila Amorim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 13 de junho;

Homem, 84 anos, morador do bairro Iate Clube de Americana, portador de hipertensão arterial, que estava internado em hospital público de Valinhos e faleceu no dia 22 de junho;

Homem, 54 anos, morador do bairro Jardim da Mata, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de julho;

Homem, 58 anos, morador do bairro Terramérica, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de julho;

Mulher, 40 anos, moradora do bairro São Luiz, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de julho;

Mulher, 72 anos, moradora do bairro Vila Mathiensen, portadora de diabetes e hipertensão, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de julho;

Homem, 56 anos, morador do bairro Parque da Liberdade, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal de faleceu no dia 4 de julho;

Homem, 54 anos, morador do bairro Parque das Nações, portador de doença imunológica e hipertensão, que estava internado no Hospital Municipal de faleceu no dia 4 de julho;

Homem, 44 anos, morador do bairro Jardim Glória, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal de faleceu no dia 4 de julho.

Foram registrados ainda 202 novos casos positivos. Com essas atualizações, Americana tem 23.571 casos positivos, sendo 54 internados, 726 óbitos, 708 em isolamento domiciliar, 22.083 recuperados, além de 116 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ocupação geral de leitos

Nesta terça, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 88,61% de leitos com respiradores (de 79 no total, 70 estão ocupados) e de 75,60% de leitos sem respiradores (de 82 no total, 62 estão ocupados). Esses números consideram tanto a rede pública quanto a privada, e incluem moradores de Americana e de outras cidades da região.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 70% para leitos com respiradores (de 30 no total, 21 ocupados) e 77,14% sem respiradores (de 35 no total, 27 ocupados).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e de 92,86% sem respiradores (de 14 no total, 13 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e de 76,47% de leitos sem respiradores (de 17 no total, 13 ocupados).