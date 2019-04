Americana inaugura ecoponto na região do Nova Carioba

A região do bairro Nova Carioba ganhou no último sábado (13) um ecoponto para o descarte correto de materiais. Esta é a sétima unidade na cidade. Outros três ecopontos serão entregues ainda neste ano, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“É muito importante podermos oferecer à população estas unidades especiais para que o descarte de materiais seja feito corretamente. Temos equipes que trabalham incansavelmente, dia a dia, nas ruas e áreas verdes da cidade, recolhendo sofás, móveis, vários tipos de descartes que são feito irregularmente e jogados simplesmente na natureza, causando transtornos e danos ao meio ambiente e à saúde”, disse o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As próximas regiões beneficiadas com ecopontos serão Jardim Guanabara, Praia dos Namorados e Machadinho.

Agora, a cidade conta com sete ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209), Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal), Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327) e Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110).

Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. No sábado, o funcionamento é das 8 às 17 horas, enquanto no domingo é das 8 às 12 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.