Americana inaugura centro de treinamento de judô nesta quinta

São 759,35 m² de terreno e área de construção de 229,85 m² - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

Americana irá inaugurar nesta quinta-feira (14) o Centro de Treinamento de Judô do município, às 19h. O local fica na Praça de Esportes Rubens Oscar Guelli, no bairro São Vito. Ao todo, são 759,35 m² de terreno e área de construção de 229,85 m², que conta com acessibilidade, conforme anunciado pela prefeitura.

Ao todo, foram investidos R$ 488.782,84, sendo R$ 250 mil vindos de repasse estadual, enquanto o restante é bancado pela prefeitura. A obra foi executada através de convênio da Secretaria Estadual de Esportes, intermediado pelo então deputado estadual Cauê Macris (PSDB), a pedido do vereador Thiago Brochi (sem partido).

“Este Centro de Treinamento será importantíssimo para evoluirmos cada dia mais no esporte e atrairmos novos praticantes para a modalidade. Uma estrutura nova e de qualidade para os atletas de Americana. Tenho certeza que farão um ótimo uso deste espaço”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Estou muito contente com o olhar dessa Administração para o esporte americanense. Além das reformas e manutenções, também estamos recuperando as praças esportivas e entregando um novo local de treinamento para os judocas. Investir no esporte é oferecer lazer, saúde e entretenimento”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.