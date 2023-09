Americana implantará horta de sustentabilidade no Viveiro Municipal

Iniciativa inclui ainda a construção de uma estufa que operará com o sistema hidropônico, com ênfase no reuso da água

A Prefeitura de Americana implantará um modelo de horta de sustentabilidade no Viveiro Municipal. A iniciativa inclui a construção de uma estufa que operará com o sistema hidropônico, com ênfase no reuso da água, representando um investimento de R$ 289,5 mil.

O projeto, liderado pela Secretaria de Meio Ambiente, promete não apenas impulsionar a consciência ambiental na cidade, mas também fortalecer a agricultura local por meio de capacitações direcionadas a produtores e membros da comunidade.

“O projeto será de fundamental importância para promovermos a educação ambiental junto às crianças e adolescentes e estimular a agricultura, com capacitações aos produtores e à população”, comentou Fábio Renato de Oliveira, secretário da pasta.

O financiamento para o projeto foi viabilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com a intermediação do deputado federal Jonas Donizette (PSB), por meio do Programa de Formação de Hortas e Viveiros, na modalidade estufa.