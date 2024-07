Americana ganha 7,1 mil eleitores para pleito municipal deste ano

De acordo com o tribunal, o aumento de cidadãos aptos a votar em Americana se deu, principalmente, entre idosos de 60 a 79 anos - Foto: Arquivo - Liberal

Ao todo, Americana terá 182,5 mil eleitores nas eleições municipais deste ano, 7,1 mil a mais em relação ao pleito de 2020. Os dados, que contemplam todos os municípios do Brasil, foram divulgados na última semana pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e marcam o encerramento do período de cadastro do eleitorado, que será de 730,5 mil na RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com o tribunal, o aumento de cidadãos aptos a votar em Americana se deu, principalmente, entre idosos de 60 a 79 anos. Em 2020, esta faixa de idade teve 35,7 mil votantes, enquanto em 2024 terá 41,3 mil.

O chefe do Cartório Eleitoral do município, Márcio Uchida, afirmou que é difícil saber se esses idosos transferiram o título ou se são pessoas que realmente envelheceram na cidade. Entretanto, ele destacou que há uma “tendência natural” de envelhecimento do eleitorado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conforme o LIBERAL noticiou em abril deste ano, esse movimento já tem sido percebido na região nos últimos 10 anos, com aumento de 55% dos eleitores com 60 anos ou mais.

Isso pode ser explicado pelo envelhecimento populacional, de acordo com projeções elaboradas pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Já quanto ao aumento geral do eleitorado de Americana, de 175,4 mil em 2020 para 182,5 mil neste ano (variação de 4,1%), pode ter sido influenciado por vários fatores, segundo Uchida, como “trabalho, estudo, convivência familiar e casos em que a pessoa está instalada provisoriamente no município.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Maior

Embora o crescimento da quantidade de eleitores em Americana tenha sido considerável, não foi o maior da RPT. Sumaré saltou de 189,4 mil para 203 mil, variação de 7,2%.

Com isso, o município pela primeira vez na história poderá ter segundo turno com os dois mais votados do primeiro turno, caso um dos candidatos não atinja mais de 50% + 1 dos votos válidos.

Hortolândia apresentou aumento de 1,6% dos eleitores. Por sua vez, Santa Bárbara e Nova Odessa encolheram de 2020 para 2024.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Santa Bárbara caiu 4%, sendo que as faixas de idade mais impactadas foram de 18 a 34 anos, com queda de 44,5 mil para 39,9 mil, e de pessoas com mais de 79 anos, de 4,2 mil para 1,2 mil. Nova Odessa reduziu 0,4% dos eleitores.

Juntando as cinco cidades da região, os cidadãos aptos a votar aumentaram 2,4%, um crescimento menor em comparação com todos os pleitos municipais desde 2012.