Loja “Anjos e Rosas” é uma das empresas abertas neste ano - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Americana registrou um saldo positivo de 1.072 novas empresas entre janeiro e novembro deste ano, de acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O número é resultado da abertura de 1.736 novos negócios menos o encerramento de atividades de 664 empreendimentos no mesmo período.

No ano passado, o saldo, na mesma época, foi 945. Portanto, neste ano, o número de novas empresas cresceu 13% no município, com destaque para o setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com 248 novos negócios.

Uma das novas empresas é a “Anjos e Rosas”, inaugurada pelas irmãs e sócias Pricila e Ilana Rosa, de 36 e 32 anos, respectivamente.

A loja de confecção própria, localizada no bairro Chácaras Machadinho, busca vestir mulheres com elegância e sofisticação, representando a concretização de um sonho que sempre esteve presente no DNA da família.

Além do comércio, as atividades profissionais, científicas e técnicas, juntamente com as administrativas e serviços complementares, tiveram participação expressiva na dinâmica empresarial de Americana ao longo deste ano, com saldo de 161 e 123 novas empresas, respectivamente.

Para Eliane Rosandiski, economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, a comparação com o ano anterior reflete um dinamismo na estrutura de oferta em Americana, com destaque para os segmentos de serviços e comércio, considerados os mais dinâmicos.

Eliane destaca ainda a relevância das atividades profissionais e científicas, principalmente as microempresas, apontando para possíveis movimentos relacionados à “pejotização” no mercado de trabalho.

Este fenômeno, de acordo com ela, pode indicar a prestação de serviços terceirizados para empresas, sinalizando uma mudança nas dinâmicas tradicionais de emprego.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros atribui o resultado positivo ao elevado número de empreendedores na cidade e à formalização de autônomos e prestadores de serviços terceirizados.

Essa conjuntura, segundo ele, impulsiona o dinamismo econômico local, consolidando Americana como um polo empreendedor em constante crescimento.