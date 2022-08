Americana faz nova convocação de professores temporários

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, convocou 29 novos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino.

A lista com os nomes, cargos, e documentos necessários à contratação foi publicada no Diário Oficial do município neste link. Foram convocados educadores para o cargo de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental e Professor Educação Básica 2: Ensino Fundamental – Artes.

Eles devem comparecer à sede da secretaria nesta segunda-feira (22), a partir das 8h30, para manifestarem o interesse na contratação. A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.