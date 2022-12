Americana faz nebulização de inseticida para combater pernilongos

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana iniciou, nesta quinta-feira (1º), a nebulização de inseticida, principalmente às margens de córregos e ribeirões, para combater pernilongos. A ação acontece também nesta sexta-feira (2) na tentativa de amenizar os transtornos causados aos moradores de diversos bairros.

No ano passado, também em dezembro, a proliferação de pernilongos gerou, em média, 20 reclamações de moradores por dia. O incômodo foi tanto que as vendas de inseticidas dispararam nos supermercados, esvaziando, inclusive, as prateleiras. Na época, a Uvisa afirmou que apesar de haver maior proliferação de pernilongos, tratava-se de um caso atípico e sem precedentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A nebulização é feita com produto biologicamente indicado para uso em áreas urbanas. De acordo com a Unidade de Vigilância em Saúde, inicialmente, os bairros contemplados são o Jaguari, Nova Carioba, Bertine 3, Vale das Nogueiras e Praia Azul, que apresentam maior volume de reclamações de infestação.

Neste sexta-feira, o PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) monitorará as áreas trabalhadas, bem como avaliará a necessidade de ampliar a aplicação do inseticida em outras regiões da cidade.