Americana fará pesquisas de opinião com 18 mil entrevistas e foco na educação

A Prefeitura de Americana vai contratar uma empresa para realização de pesquisas de opinião. O edital da licitação prevê 18 mil entrevistas no período de um ano. O foco será o setor da Educação, com 5 mil amostras.

Segundo a administração, o objetivo é identificar ações ou correções que podem ser feitas e estabelecer um monitoramento com maior planejamento para cada área. Os moradores serão entrevistados por telefone.

Interessados em participar do processo licitatório devem formalizar suas propostas no dia 9 de maio, no Paço Municipal. A empresa vencedora assinará contrato válido por 12 meses.

Além da educação, haverá pesquisas sobre saúde, segurança pública, geração de emprego e renda, iluminação pública, limpeza pública, moradia e habitação, saneamento básico, transporte público, pavimentação e trânsito.

Os pesquisadores farão 2,2 mil coletas de informação sobre saúde e 1,2 mil sobre os demais assuntos. O questionário contará com pelo menos dez perguntas estimuladas e cinco espontâneas.

As questões vão abordar a satisfação dos usuários, a qualidade e o cumprimento dos prazos para prestação dos serviços.

Os entrevistados poderão falar os pontos positivos e negativos, dar sugestões, fazer manifestações e avaliar as medidas adotadas pela prefeitura para a melhoria e aperfeiçoamento do serviço.

ASSUNTOS. No caso da educação, as entrevistas vão tratar dos seguintes pontos: qualidade do ensino, segurança, estrutura e conservação das escolas, professores, merenda servida aos alunos e transporte escolar. Todos os questionamentos serão relacionados à rede municipal.

A pesquisa também buscará outras informações, como taxa de analfabetismo, demandas da educação e índice de estudantes em escola municipal.

No edital, não há um valor estimado para a contratação do serviço. Questionada pelo LIBERAL sobre o investimento previsto, a prefeitura também não respondeu. Para o custeio das pesquisas, o Executivo usará recursos das secretarias de Administração, Saúde e Educação.